Apple en pourparlers pour utiliser l'intelligence artificielle Gemini de Google pour améliorer Siri, selon Bloomberg News

Apple AAPL.O est en pourparlers pour utiliser l'intelligence artificielle Gemini de Google GOOGL.O pour réorganiser l'assistant vocal Siri, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les actions d'Alphabet ont augmenté de 3,7 % et celles d'Apple de 1,6 %, prolongeant toutes deux leurs gains dans les échanges de l'après-midi à la suite de ce rapport.

Apple a récemment contacté Google, filiale d'Alphabet, pour développer un modèle d'intelligence artificielle personnalisé qui alimenterait un Siri remanié l'année prochaine, selon le rapport.

Il reste encore plusieurs semaines avant qu'Apple ne décide de conserver ses modèles Siri internes ou de les confier à un partenaire externe, et elle n'a pas encore choisi de partenaire.

Le fabricant de l'iPhone et Alphabet n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Apple a pris du retard par rapport à des fabricants de smartphones comme Google et Samsung 005930.KS dans le déploiement de fonctions d'IA générative, qui ont rapidement intégré des assistants avancés et des modèles avancés dans les produits.

Ce changement potentiel intervient après des retards dans la révision de Siri, promise depuis longtemps et conçue pour exécuter des tâches en utilisant le contexte personnel et permettre un contrôle complet de l'appareil basé sur la voix.

Cette mise à jour, initialement prévue pour le printemps dernier, a été repoussée d'un an en raison de problèmes techniques.

Siri a toujours été moins performant qu'Alexa et Google Assistant pour gérer des requêtes complexes en plusieurs étapes et pour s'intégrer à des applications tierces.

Au début de l'année, Apple a également discuté de liens potentiels avec Anthropic et OpenAI, envisageant que Claude ou ChatGPT puisse alimenter un Siri rénové, a précédemment rapporté Bloomberg News.