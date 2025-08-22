 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 985,50
+0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Apple en pourparlers pour utiliser l'intelligence artificielle Gemini de Google pour améliorer Siri, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 19:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions dans le paragraphe 2, ajout de détails et de contexte dans l'ensemble de l'article)

Apple AAPL.O est en pourparlers pour utiliser l'intelligence artificielle Gemini de Google GOOGL.O pour réorganiser l'assistant vocal Siri, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les actions d'Alphabet ont augmenté de 3,7 % et celles d'Apple de 1,6 %, prolongeant toutes deux leurs gains dans les échanges de l'après-midi à la suite de ce rapport.

Apple a récemment contacté Google, filiale d'Alphabet, pour développer un modèle d'intelligence artificielle personnalisé qui alimenterait un Siri remanié l'année prochaine, selon le rapport.

Il reste encore plusieurs semaines avant qu'Apple ne décide de conserver ses modèles Siri internes ou de les confier à un partenaire externe, et elle n'a pas encore choisi de partenaire.

Le fabricant de l'iPhone et Alphabet n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Apple a pris du retard par rapport à des fabricants de smartphones comme Google et Samsung 005930.KS dans le déploiement de fonctions d'IA générative, qui ont rapidement intégré des assistants avancés et des modèles avancés dans les produits.

Ce changement potentiel intervient après des retards dans la révision de Siri, promise depuis longtemps et conçue pour exécuter des tâches en utilisant le contexte personnel et permettre un contrôle complet de l'appareil basé sur la voix.

Cette mise à jour, initialement prévue pour le printemps dernier, a été repoussée d'un an en raison de problèmes techniques.

Siri a toujours été moins performant qu'Alexa et Google Assistant pour gérer des requêtes complexes en plusieurs étapes et pour s'intégrer à des applications tierces.

Au début de l'année, Apple a également discuté de liens potentiels avec Anthropic et OpenAI, envisageant que Claude ou ChatGPT puisse alimenter un Siri rénové, a précédemment rapporté Bloomberg News.

Apple
IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

ALPHABET-A
207,4200 USD NASDAQ +3,84%
APPLE
228,0100 USD NASDAQ +1,38%
SAMSUNG ELECTRON
42,3300 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank