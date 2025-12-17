Apple en pourparlers avec des fabricants de puces indiens pour l'assemblage et l'emballage des pièces de l'iPhone, selon ET

Apple AAPL.O est en pourparlers préliminaires avec certains fabricants indiens de puces pour l'assemblage et l'emballage des composants de l'iPhone, a rapporté mercredi le journal local Economic Times , citant des personnes ayant connaissance du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.