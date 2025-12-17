Apple en pourparlers avec des fabricants de puces indiens pour assembler et conditionner des composants de l'iPhone, selon ET

Apple AAPL.O a entamé des discussions avec des fabricants de puces indiens pour assembler et conditionner des composants pour l'iPhone, a rapporté mercredi l'Economic Times, citant des personnes familières avec le sujet.

C'est la première fois qu'Apple envisage d'assembler et d'emballer certaines puces en Inde, selon le rapport de l'ET, ajoutant qu'on ne sait pas exactement quelles puces seront emballées dans l'usine de Sanand, bien qu'il s'agisse probablement de puces d'affichage.

Apple a eu des entretiens avec CG Semi, propriété du groupe Murugappa, qui construit un site d'assemblage et de test de semi-conducteurs externalisé (OSAT) à Sanand, dans l'État du Gujarat, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport de l'ET. Apple et CG Semi n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

CG Semi a déclaré à ET qu'elle ne commentait pas les spéculations du marché ou les discussions avec des clients spécifiques. "Nous ferons les déclarations appropriées dès que nous aurons quelque chose de concret à partager", a déclaré la société au journal.

Apple a pour objectif de fabriquer la plupart de ses iPhones vendus aux États-Unis dans des usines en Inde d'ici à la fin de 2026 et accélère ces plans pour faire face à des droits de douane potentiellement plus élevés en Chine, sa principale base de fabrication, a rapporté Reuters en avril.

En avril, l'administration américaine a imposé des droits de douane de 26 % sur les importations en provenance de l'Inde, bien inférieurs aux droits de douane de plus de 100 % prélevés sur les produits chinois à l'époque. Depuis, Washington a suspendu la plupart des droits de douane pendant trois mois, à l'exception de ceux imposés à la Chine.