Apple en hausse ; la société supprime les applications de suivi de l'ICE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 octobre - ** L'action d'Apple AAPL.O a augmenté de 0,5 % vendredi après que la société a retiré ICEBlock et d'autres applications similaires de suivi de l'ICE de l'App Store à la demande de l'administration Trump ** L'application avertit les utilisateurs de la présence d'agents de l'immigration et des douanes dans leur région, ce qui, selon le ministère de la Justice , pourrait augmenter le risque d'agression contre des agents américains
** Cette action pourrait renforcer la surveillance des liens entre les entreprises technologiques et l'administration Trump; Apple a l'habitude d'éviter les conflits directs avec la Maison Blanche ** Par ailleurs, Jefferies a abaissé la note de l'action AAPL de "hold" à "underperform", tandis que Morgan Stanley a relevé son objectif de cours à 298 dollars, contre 240 dollars. L'action AAPL s'échangeait récemment à 258,60 $.
** L'action AAPL a augmenté d'environ 3% depuis le début de l'année, à la traîne du Nasdaq .IXIC , qui a progressé de 19%.
** L'action s'échangeait récemment à 32 fois les bénéfices attendus, au-dessus du ratio cours/bénéfices prévisionnels moyen sur 5 ans de 27.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer