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Apple en hausse grâce à des prévisions de ventes solides pour le troisième trimestre fiscal
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 10:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - ** Apple AAPL.O progresse de 3% à 279,55 $ dans les échanges avant l'ouverture

** La société prévoit une forte croissance de ses ventes pour le trimestre en cours et annonce un programme de rachat d'actions de 100 milliards de dollars

** La société table sur une croissance de son chiffre d'affaires de 14% à 17% au troisième trimestre fiscal, bien au-dessus des estimations de Wall Street (9,5%) selon les données de LSEG, grâce à la demande pour l'iPhone 17 et le MacBook Neo

** Chiffre d'affaires de 111,18 milliards de dollars et BPA de 2,01 dollars au deuxième trimestre fiscal, dépassant les estimations, bien que les ventes d'iPhone, à 56,99 milliards de dollars, aient été légèrement inférieures aux prévisions en raison de contraintes d'approvisionnement

** Ces résultats soutiennent la croissance à court terme, mais la dynamique à plus long terme dépendra de la capacité d'Apple à faire de l'IA une raison convaincante pour les clients de passer à un modèle plus récent, selon D.A. Davidson

** L'action AAPL recule d'environ 0,2% depuis le début de l'année, à la traîne par rapport à la hausse de 7,1% de l'indice Nasdaq Composite .IXIC

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/05/2026 à 10:27:45.

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