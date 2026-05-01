Apple en hausse après avoir annoncé des prévisions optimistes concernant la croissance de son chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de la dernière puce: le titre AAPL affiche une baisse de 0,19 % depuis le début de l'année, et non une hausse)

1er mai - ** L'action Apple AAPL.O progresse de 3,6 % à281,12 dollars après la clôture

** Appleannonce qu'elle prévoit une croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre comprise entre 14 % et 17 % ( ), supérieure aux estimations de 9,5 %, selon les données compilées par LSEG

** AAPL a annoncé un chiffre d'affaires de 111,18 milliards de dollars au deuxième trimestre, supérieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur 109,66 milliards de dollars,

** Les ventes de Mac au deuxième trimestre se sont élevées à 8,4 milliards de dollars contre des estimations de 8,02 milliards de dollars, tandis que les ventes d'iPhone ont atteint 56,99 milliards de dollars, soit un peu moins que les estimations de 57,21 milliards de dollars

** Les marges brutes s'élevaient à 49,27 % au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 48,38 %

** AAPL affiche une baisse de 0,19 % depuis le début de l'année, à la clôture de jeudi