Apple en Chine offrira des réductions allant jusqu'à 1 000 yuans sur certains produits
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 02:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple en Chine offrira des réductions allant jusqu'à 1 000 yuans (143,60 $) sur certains iPhone, Mac, iPad et Apple Watches du 24 au 27 janvier, a annoncé la société sur son site web.

Le dernier modèle d'iPhone 17 n'est pas inclus dans la promotion, a ajouté l'entreprise.

(1 $ = 6,9637 yuans chinois renminbi)

