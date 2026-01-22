Apple en Chine offrira des réductions allant jusqu'à 1 000 yuans sur certains produits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Apple en Chine offrira des réductions allant jusqu'à 1 000 yuans (143,60 $) sur certains iPhone, Mac, iPad et Apple Watches du 24 au 27 janvier, a annoncé la société sur son site web.
Le dernier modèle d'iPhone 17 n'est pas inclus dans la promotion, a ajouté l'entreprise.
(1 $ = 6,9637 yuans chinois renminbi)
