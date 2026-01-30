Apple donnera la priorité aux lancements d'iPhone haut de gamme en 2026, selon Nikkei Asia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple donne la priorité à la production et à l'expédition de ses trois modèles d'iPhone les plus haut de gamme pour 2026 tout en retardant le déploiement de son modèle standard en raison d'un changement de stratégie marketing et de contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement, a rapporté Nikkei Asia vendredi, citant quatre personnes ayant connaissance du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.