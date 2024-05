Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Apple: dividende accru et programme de rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 09:33









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats de deuxième trimestre comptable, Apple a fait part jeudi soir d'une hausse de 4% de son dividende à 0,25 dollar par action, ainsi que d'un programme supplémentaire de rachat d'actions pour jusqu'à 110 milliards de dollars.



La firme technologique a publié un BPA de 1,53 dollar pour le trimestre clos fin mars, un record pour cette période de l'année, avec un chiffre d'affaires en baisse de 4% à 90,8 milliards de dollars, mais meilleur que prévu grâce à des revenus de services record.



'Grâce à des niveaux très élevés de satisfaction et de fidélité de la clientèle, notre base installée active d'appareils a atteint un nouveau record historique pour tous les produits et segments géographiques', souligne le CFO Luca Maestri.





