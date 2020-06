Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple devrait annoncer à sa conférence développeurs l'abandon d'Intel-sources Reuters • 22/06/2020 à 15:41









par Stephen Nellis SAN FRANCISCO, 22 juin (Reuters) - La conférence des développeurs Apple AAPL.O , qui s'ouvre ce lundi à San Francisco, devrait être l'occasion de nouvelles annonces sur les systèmes d'exploitation mobiles du groupe et d'une nouvelle transition de ses ordinateurs vers les puces ARM au détriment de celles produites par Intel INTC.O , selon des sources. La Worldwide Developer Conference (WWDC) est un événement important pour le groupe à la pomme car sa stratégie repose désormais en grande partie sur les services payants, notamment l'App Store, son magasin en ligne qui applique une commission de 15% à 30% sur les applications et abonnements vendus par son intermédiaire. L'App Store est le seul moyen de distribuer des logiciels sur les appareils mobiles d'Apple. La Commission européenne a annoncé la semaine dernière l'ouverture de deux enquêtes sur le système de paiement Apple Pay et la boutique en ligne App Store, estimant que les pratiques du groupe américain pourraient enfreindre les règles en matière de concurrence de l'Union européenne. Près de quinze ans après le passage des processeurs PowerPC d'IBM IBM.N et de Motorola vers les puces Intel, Apple pourrait, selon deux sources proches du dossier, annoncer une nouvelle transition de son système d'exploitation Mac OS vers les puces compatibles avec l'architecture ARM, la même qui équipe actuellement les iPhone et iPad. Le groupe californien pourrait présenter un ordinateur portable et un modèle de bureau équipés de puces ARM conçus en interne, a précisé l'une des sources. Sollicitée, une porte-parole d'Apple n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Si le passage aux puces ARM est confirmé, Apple s'appuierait sur le projet Catalyst présenté l'an dernier, qui permet aux développeurs de convertir facilement leurs applications mobiles vers celles destinées aux ordinateurs. (Version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

