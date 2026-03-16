Apple dévoile les AirPods Max de deuxième génération à 549 $, plus de cinq ans après leur lancement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a dévoilé lundi la deuxième génération de ses écouteurs supra-auriculaires haut de gamme AirPods Max au prix de 549 dollars, plus de cinq ans après le lancement de la première version.

Cette mise à jour marque le premier rafraîchissement majeur des écouteurs supra-auriculaires d'Apple depuis leurs débuts en 2020, l'entreprise ajoutant de nouvelles fonctionnalités et améliorant l'annulation du bruit afin de concurrencer plus agressivement sur le marché des écouteurs haut de gamme.

Actuellement, ce segment est largement dominé par le groupe japonais Sony 6758.T , Bose et Sennheiser. Alimentés par la puce interne H2 d'Apple, qui fait fonctionner la dernière gamme d'appareils AirPods, les nouveaux écouteurs pourront être commandés à partir du 25 mars dans plus de 30 pays, et seront disponibles au détail à partir du début du mois prochain, a indiqué la société.

Les améliorations apportées aux AirPods Max 2 comprennent une meilleure annulation active du bruit, un système de microphoneamélioré et une gamme de nouvelles fonctionnalités, notamment Adaptive Audio, Conversation Awareness et Live Translation.

La traduction en direct, introduite pour la première fois sur les AirPods Pro 3 en septembre, permet aux utilisateurs de traduire des conversations en personne dans différentes langues à l'aide d'Apple Intelligence, la plateforme d'intelligence artificielle de l'entreprise.

Les AirPods Max 2 prennent également en charge l'audio haute résolution sans perte lorsqu'ils sont connectés via USB-C, ciblant les créateurs de musique et les utilisateurs professionnels qui ont besoin d'un son de plus haute fidélité, a déclaré Apple.