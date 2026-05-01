Apple demande le remboursement des droits de douane et les réinvestira aux États-Unis, a déclaré le directeur général Tim Cook

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Apple AAPL.O s'efforce d'obtenir le remboursement des droits de douane précédemment versés au gouvernement américain, mais réinvestira dans le pays les sommes récupérées, a déclaré jeudi le directeur général d'Apple, Tim Cook.

Apple a déclaré plus de 3,3 milliards de dollars de coûts liés aux droits de douane sous le deuxième mandat du président américain Donald Trump. Lors d'une conférence téléphonique avec des analystes pour discuter de ses résultats financiers trimestriels jeudi, la société n'a pas mis à jour ce chiffre, ni fourni de montant précis pour le remboursement attendu, mais M. Cook a indiqué que les coûts avaient été moins élevés au cours du trimestre fiscal s'achevant le 28 mars.

« En ce qui concerne la demande de remboursement des droits de douane payés, nous suivons les procédures établies, et nous prévoyons de réinvestir tout montant que nous recevrons dans l’innovation et la fabrication de pointe aux États-Unis », a déclaré M. Cook lors de la conférence téléphonique. « Il s’agirait de nouveaux investissements, qui s’ajouteraient à nos engagements antérieurs aux États-Unis. » Apple a déclaré l'année dernière qu'elle prévoyait de dépenser 600 milliards de dollars auprès de ses fournisseurs basés aux États-Unis , parmi lesquels figurent des entreprises telles que Corning GLW.N , qui fabrique du verre pour les iPhones et d'autres produits dans l'État américain du Kentucky. Apple assemble désormais des serveurs d'intelligence artificielle et certains de ses ordinateurs Mac Mini à Houston. Trump a déclaré la semaine dernière qu’il « se souviendrait » des entreprises qui ne demandent pas de remboursement, laissant entendre qu’elles pourraient d’une manière ou d’une autre tirer profit du fait de ne pas réclamer le remboursement de leurs droits de douane. Il a fait cette remarque lors d’un appel à CNBC, se réjouissant d’apprendre par les médias qu’Apple, Amazon et d’autres grandes entreprises n’avaient pas encore demandé de remboursement.

Apple rejoint plusieurs grands constructeurs automobiles qui ont déclaré s'attendre à environ 2,3 milliards de dollars de remboursements de droits de douane, notamment Ford F.N , GM

GM.N , Stellantis STLAM.MI et Mercedes-Benz MBGn.DE . L'agence américaine des douanes et de la protection des frontières (U.S. Customs and Border Protection) est en train d'accepter les demandes de remboursement via un système automatisé, les premiers paiements devant être versés vers le 11 mai.