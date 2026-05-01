 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Apple demande le remboursement des droits de douane et les réinvestira aux États-Unis, a déclaré le directeur général Tim Cook
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 01:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Apple AAPL.O s'efforce d'obtenir le remboursement des droits de douane précédemment versés au gouvernement américain, mais réinvestira dans le pays les sommes récupérées, a déclaré jeudi le directeur général d'Apple, Tim Cook.

Apple a déclaré plus de 3,3 milliards de dollars de coûts liés aux droits de douane sous le deuxième mandat du président américain Donald Trump. Lors d'une conférence téléphonique avec des analystes pour discuter de ses résultats financiers trimestriels jeudi, la société n'a pas mis à jour ce chiffre, ni fourni de montant précis pour le remboursement attendu, mais M. Cook a indiqué que les coûts avaient été moins élevés au cours du trimestre fiscal s'achevant le 28 mars.

« En ce qui concerne la demande de remboursement des droits de douane payés, nous suivons les procédures établies, et nous prévoyons de réinvestir tout montant que nous recevrons dans l’innovation et la fabrication de pointe aux États-Unis », a déclaré M. Cook lors de la conférence téléphonique. « Il s’agirait de nouveaux investissements, qui s’ajouteraient à nos engagements antérieurs aux États-Unis. » Apple a déclaré l'année dernière qu'elle prévoyait de dépenser 600 milliards de dollars auprès de ses fournisseurs basés aux États-Unis , parmi lesquels figurent des entreprises telles que Corning GLW.N , qui fabrique du verre pour les iPhones et d'autres produits dans l'État américain du Kentucky. Apple assemble désormais des serveurs d'intelligence artificielle et certains de ses ordinateurs Mac Mini à Houston. Trump a déclaré la semaine dernière qu’il « se souviendrait » des entreprises qui ne demandent pas de remboursement, laissant entendre qu’elles pourraient d’une manière ou d’une autre tirer profit du fait de ne pas réclamer le remboursement de leurs droits de douane. Il a fait cette remarque lors d’un appel à CNBC, se réjouissant d’apprendre par les médias qu’Apple, Amazon et d’autres grandes entreprises n’avaient pas encore demandé de remboursement.

Apple rejoint plusieurs grands constructeurs automobiles qui ont déclaré s'attendre à environ 2,3 milliards de dollars de remboursements de droits de douane, notamment Ford F.N , GM

GM.N , Stellantis STLAM.MI et Mercedes-Benz MBGn.DE . L'agence américaine des douanes et de la protection des frontières (U.S. Customs and Border Protection) est en train d'accepter les demandes de remboursement via un système automatisé, les premiers paiements devant être versés vers le 11 mai.

Apple

Valeurs associées

APPLE
271,3500 USD NASDAQ +0,24%
CORNING INC
164,270 USD NYSE +7,37%
FORD MOTOR
12,075 USD NYSE -2,54%
GENERAL MOTORS
76,900 USD NYSE -2,61%
MERCEDES-BENZ GROUP
49,585 EUR XETRA +1,70%
STELLANTIS
6,209 EUR MIL -6,36%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank