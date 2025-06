Apple défend son App Store toujours contesté

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Apple a mis en avant jeudi les recettes conséquentes que les éditeurs perçoivent via l'App Store, défendant ainsi sa plateforme de téléchargement d'applications dont le fonctionnement reste très contesté par les développeurs et les autorités.

"L'écosystème mondial de l'App Store a facilité 1.300 milliards de dollars de ventes et factures en 2024", a indiqué la firme de Cupertino (Californie) dans un communiqué.

"Pour plus de 90% (de ces revenus), les développeurs n’ont versé aucune commission à Apple", a-t-elle précisé.

L'entreprise connue pour ses iPhone tire plus d'un quart de son chiffre d'affaires de son activité de services, qui comprend les commissions sur les ventes via l'App Store, les plateformes de streaming musical (Apple Music) et vidéo (Apple TV), ainsi que le stockage de données à distance (iCloud).

Mais de nombreux éditeurs d'applications ainsi que des autorités comme l'Union européenne l'accusent d'abus de position dominante sur le marché conséquent des utilisateurs d'iPhone, à cause des règles de l'App Store, incontournable.

Mercredi, une cour d'appel de San Francisco a rejeté une demande d'Apple de suspendre une décision de justice récente, qui l'oblige à laisser les développeurs diriger les utilisateurs vers le web pour faire des achats au sein d'une application sans payer de commission.

C'est le dernier revers en date dans la saga judiciaire qui oppose la marque à la pomme à Epic Games, l'éditeur du jeu vidéo Fortnite.

Le mois dernier, Apple a dû autoriser les développeurs d'applications aux Etats-Unis à passer, sans frais ou commission, par une autre plateforme de paiements que l'App Store.

Apple explique régulièrement que le fonctionnement de l'App Store en écosystème fermé protège les utilisateurs, et affirme que l'ouvrir serait les exposer au risque d'infiltration par des programmes piégés, compromettant la confidentialité des données des utilisateurs.

Les investissements de la marque à la pomme "permettent aux développeurs de distribuer plus facilement leurs applications et leurs jeux, d'être découverts par des utilisateurs du monde entier et de développer des entreprises prospères", a encore souligné la firme dans son communiqué jeudi.

En Europe, le Règlement sur les marchés numériques ("Digital Markets Act" ou DMA), entré en vigueur l'an dernier, oblige les six plus gros acteurs mondiaux de la tech, dont Apple, à ouvrir leurs plateformes à la concurrence.

De janvier à mars, Apple a réalisé plus de 95 milliards de dollars de chiffre d'affaires, dont le groupe américain a dégagé près de 25 milliards de bénéfice net.