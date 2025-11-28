 Aller au contenu principal
Apple déclare à la Commission européenne qu'elle atteint les seuils fixés par la loi sur les marchés numériques (DMA)
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 08:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant américain de la technologie Apple AAPL.O a indiqué à la Commission européenne que ses principaux services de plateforme, Apple Ads et Apple Maps, atteignent les seuils fixés par la loi sur les marchés numériques (DMA), a déclaré la Commission dans un communiqué vendredi.

La Commission européenne dispose de 45 jours ouvrables pour décider de désigner ou non Apple comme "gatekeeper" pour l'un de ces services et, si elle est désignée, Apple aura six mois pour se conformer aux exigences de la loi.

