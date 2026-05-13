Apple critique les mesures de l'UE visant à aider ses concurrents dans le domaine de l'IA à accéder aux services de Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Apple AAPL.O s'est fait l'écho mercredi des critiques formulées par Google à l'encontre des efforts déployés par les régulateurs de la concurrence de l'UE pour contraindre le géant de la recherche à aider ses concurrents dans le domaine de l'IA à accéder à ses services, avertissant que les mesures proposées présentaient des risques pour la vie privée, la sécurité et la sûreté.

Apple répondait ainsi à l'appel lancé le mois dernier par la Commission européenne pour recueillir des commentaires sur un projet de mesures visant à aider Google à se conformer à la loi sur les marchés numériques, destinée à limiter le pouvoir des géants de la technologie.

Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , a déclaré que ces propositions, qui permettraient à des services d'IA concurrents d'interagir avec les applications Android pour envoyer des e-mails, commander des repas ou partager des photos, porteraient atteinte aux garanties essentielles en matière de vie privée et de sécurité pour les utilisateurs européens.

Apple, également visée par les propositions de l'UE visant à ouvrir son écosystème, a déclaré avoir un intérêt particulier dans cette affaire compte tenu de ses propres systèmes d'exploitation pour les iPhone, les iPad et les ordinateurs Mac, soulignant ainsi les implications plus larges quant à la manière dont les plateformes doivent gérer l'accès de tiers à l'IA.

« Les DM (projets de mesures) soulèvent d'urgentes et graves préoccupations. Si ils étaient confirmés, ils créeraient des risques profonds pour la vie privée, la sécurité et la sûreté des utilisateurs, ainsi que pour l’intégrité et les performances des appareils », a déclaré Apple dans sa contribution.

« Ces risques sont particulièrement aigus dans le contexte de l’évolution rapide des systèmes d’IA dont les capacités, les comportements et les vecteurs de menace restent imprévisibles, comme nous le constatons aujourd’hui à maintes reprises », a-t-elle ajouté.

Apple a également remis en question l'expertise technique et l'objectif du régulateur européen.

« La CE est en train de redéfinir un système d'exploitation (OS). Elle substitue son propre jugement, fondé sur moins de trois mois de travail, aux décisions prises par les ingénieurs de Google. Cela est d'autant plus dangereux que la seule valeur qui semble ressortir des DM (projets de mesures) guidant ce travail est un accès ouvert et sans entraves. »