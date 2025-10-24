 Aller au contenu principal
Apple commence à expédier des serveurs d'IA depuis son usine de Houston
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 00:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Apple AAPL.O a commencé à expédier des serveurs d'intelligence artificielle construits dans une usine de Houston, a-t-elle déclaré jeudi, dans le cadre des plans de l'entreprise visant à investir 600 milliards de dollars aux États-Unis au cours des prochaines années.

Les serveurs contiennent des puces spéciales qui permettent à Apple d'offrir des fonctions d'intelligence artificielle avec les mêmes mesures de protection de la vie privée que ses iPhones et ordinateurs Mac. Le président américain Donald Trump a fait pression sur Apple pour qu'elle fabrique ses iPhones aux États-Unis, mais Tim Cook, directeur général d'Apple, a déclaré que l'assemblage resterait probablement à l'étranger pour le moment, le temps qu'Apple s'approvisionne aux États-Unis pour davantage de puces et de composants clés pour le téléphone.

Les serveurs de l'usine seront installés dans les centres de données d'Apple aux États-Unis, a déclaré Apple jeudi.

"Nos équipes ont fait un travail incroyable en accélérant les travaux pour que la nouvelle usine de Houston soit opérationnelle avant la date prévue et nous prévoyons de poursuivre l'expansion de l'installation pour augmenter la production l'année prochaine", a déclaré Sabih Khan, directeur de l'exploitation d'Apple, dans un communiqué.

