Apple: Bruxelles demande la mise en conformité de l'iPad

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a considéré lundi que l'iPad d'Apple devait lui aussi se conformer aux obligations établies dans le cadre de son règlement sur les marchés numériques.



Cette décision signifie que le système d'exploitation de l'appareil devra lui aussi se plier aux mesures de mise en conformité mises en place par Bruxelles, notamment afin de permettre aux utilisateurs de pouvoir désinstaller facilement toute application logicielle sur l'iPad.



Les utilisateurs devront aussi être en mesure de modifier facilement les paramètres par défaut et de sélectionner, via des écrans de sélection, d'autres navigateurs ou moteurs de recherche sur leur iPad.



Le Commission indique avoir accordé un délai de six mois afin qu'Apple se mette en conformité avec cette obligation d'interopérabilité.



La firme à la pomme est considérée par l'Union européenne, aux côtés notamment d'Alphabet, Amazon, Meta ou Microsoft, comme l'un des 'six contrôleurs d'accès' devant se plier à l'obligation de marchés équitables dans le numérique.





