Apple : bon démarrage pour l'iPhone 17 aux Etats-Unis et en Chine

(AOF) - L'iPhone 17, le nouveau modèle d' Apple , a dépassé les ventes de la série iPhone 16 de 14% au cours des 10 premiers jours de sa commercialisation en Chine et aux États-Unis, selon les données de Counterpoint Research. Dans le détail, l'iPhone 17 Pro Max connaît une forte demande aux Etats-Unis depuis ses deux premiers week-ends de commercialisation, les acheteurs de l'ère Covid-19 profitant de cette nouvelle version pour renouveler leur appareil.

"Les trois grands opérateurs ont augmenté leurs subventions maximales de 10 % (100 dollars), reflétant ainsi un changement stratégique vers les segments de clientèle ultra-haut de gamme sur le marché américain," explique Counterpoint Research.

"Les opérateurs cherchent ici à maximiser la valeur sur la durée de vie du produit, en convertissant les importantes subventions accordées sur les appareils en plusieurs années de revenus mensuels plus élevés grâce à des contrats de financement de 24 ou 36 mois", a commenté Maurice Klaehne, analyste senior.

En Chine, les consommateurs ont accueilli favorablement le modèle de base, les ventes de l'iPhone 17 doublant presque par rapport à celles de l'iPhone 16.

