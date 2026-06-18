Apple autorise les boutiques d'applications alternatives et les paiements au Brésil après avoir conclu un accord avec l'autorité de régulation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a annoncé jeudi qu'elle autorisera les développeurs brésiliens à distribuer des applications iOS via des boutiques d'applications alternatives et à traiter les paiements en dehors de son système, à la suite d'un accord conclu avec l'autorité brésilienne de la concurrence, le CADE.

* Apple avait accepté d’apporter ces modifications à ses services en décembre lors du règlement d’un litige ouvert en 2022.

* Pour les applications distribuées via l’App Store au Brésil , les développeurs pourront proposer des modes de paiement alternatifs au sein de leurs applications et rediriger les utilisateurs vers des sites web externes pour finaliser leurs transactions, a précisé la société.

* “Ces mises à jour offrent aux développeurs de nouvelles possibilités pour distribuer leurs applications sur des boutiques d’applications alternatives et pour traiter les paiements liés à des biens et services numériques en dehors du système d’achats intégrés d’Apple”, a déclaré Apple.

* La société a indiqué qu’elle mettrait en place des mesures de protection, notamment la certification des applications, des exigences d’autorisation pour les boutiques d’applications et des mesures de protection des jeunes utilisateurs contre les contenus inappropriés

* Apple a averti que les boutiques d’applications et les systèmes de paiement alternatifs pourraient accroître les risques tels que les logiciels malveillants, la fraude, les escroqueries et les menaces pour la vie privée

* Les développeurs pourront commencer à utiliser ces nouvelles fonctionnalités dès jeudi, dans le cadre de la mise à jour iOS 26.5.