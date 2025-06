Apple: attendu au tournant sur l'IA à la conférence WWDC information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 16:21









(CercleFinance.com) - Apple doit donner ce lundi le coup d'envoi sa conférence annuelle des développeurs WWDC, à l'occasion de laquelle la firme à la pomme est très attendue sur l'intégration de l'IA dans ses produits, alors que les investisseurs se montrent encore dubitatifs sur sa capacité à en faire un levier de croissance.



La réunion organisée sur son siège californien de Cupertino débutera ce soir à 22h00 (heure de Paris) avec la 'keynote' de son directeur général Tim Cook, qui promet de montrer un premier aperçu des 'nouveautés révolutionnaires' devant arriver sur les plateformes Apple.



Si les attentes de Wall Street se révèlent globalement modestes, certains analystes estiment que cette édition pourrait marquer un tournant dans la stratégie du groupe.



D'après Dan Ives, chez Wedbush Securities, Apple va entrer cette semaine dans une nouvelle phase de son développement, à savoir celle de la monétisation de l'IA au sein de son écosystème.



L'analyste s'attend à ce que le géant dévoile plusieurs mises à jour majeures pour ses systèmes d'exploitation iOS, iPadOS et macOS, qui devraient selon lui poser les fondations de ses ambitions dans l'IA générative.



Goldman Sachs prévoit pour sa part qu'Apple ouvre davantage ses modèles d'IA aux développeurs tiers, dans le prolongement des outils déjà présentés l'an dernier (aide à la rédaction, création d'images, emojis génératifs).



La banque d'affaires estime que le groupe devrait par ailleurs faire avancer son partenariat avec Google en vue d'intégrer le modèle Gemini à son iPhone.



Reste que la firme new-yorkaise veut maintenant avoir des preuves concrètes sur la capacité d'Apple à transformer ces innovations en relais de croissance.



'La réussite d'Apple Intelligence dépendra de l'adoption future de fonctionnalités avancées comme Siri enrichi par l'IA, la compréhension contextuelle ou l'analyse d'écran en temps réel', souligne Goldman, qui prévoit que ces nouveautés apparaissent fin 2025 ou début 2026.



Dans l'immédiat, la demande pour l'iPhone reste fragile et l'intérêt des consommateurs pour les smartphones dotés de l'IA demeure relativement limité.



Selon une étude réalisée par UBS, seuls 17% des consommateurs américains ont l'intention de faire l'acquisition d'un nouvel iPhone à un horizon de 12 mois, soit son niveau le plus bas en cinq ans.



Ce chiffre tombe même à 16% en Chine, un autre marché essentiel pour le groupe, contre 22% un an plus tôt.



L'action Apple progressait de 0,8% lundi matin dans les premiers échanges, ce qui ne l'empêche pas d'accuser encore un repli de l'ordre de 18% depuis le début de l'année.





