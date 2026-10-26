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Apple annonce qu'elle remplacera les iPhone Duo présentant des problèmes d'écran
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 21:42

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Stephen Nellis et Aditya Soni

Quelques jours après le lancement de son premier iPhone pliable, Apple AAPL.O a reconnu lundi que certains appareils présentaient des problèmes d’affichage et a annoncé qu’elle les remplacerait.

Apple a commencé à livrer l’iPhone Duo la semaine dernière, les clients du monde entier faisant la queue pour un stock limité , les commandes en ligne initiales s'étant vendues en quelques minutes. Selon les analystes, Apple risque de faire face à des problèmes d’approvisionnement, car l’iPhone Duo, qui se déplie comme un livret de passeport, est complexe à fabriquer.

Au cours du week-end, des publications sur les réseaux sociaux ont montré des iPhone Duo présentant des fissures et des lignes sur l’écran intérieur, le long de la charnière centrale où l’appareil se plie.

Apple a reconnu ces problèmes lundi, précisant que les appareils concernés avaient tendance à présenter ce défaut rapidement.

"Nous avons connaissance d’un problème affectant l’écran intérieur d’un petit nombre d’iPhone Duo", a déclaré Apple dans un communiqué. "Si les utilisateurs rencontrent des problèmes avec l’écran de leur iPhone Duo, ils doivent contacter AppleCare pour obtenir un remplacement."

Apple n’a pas donné d’explications sur les causes possibles de ce problème.

iFixit, une entreprise qui publie des rapports de démontage d’appareils électroniques ainsi que des guides expliquant comment les réparer, a indiqué avoir utilisé des vidéos de démontage, des brevets et des scans tomodensitométriques pour créer une simulation 3D de la charnière de l’iPhone Duo, qu’elle a comparée aux emplacements des dommages signalés.

iFixit a indiqué que ses simulations avaient révélé que les dommages signalés se concentraient juste en dessous de l’emplacement où passe le câble d’écran, près d’une barre de soutien centrale. Cette barre pourrait ne pas s’écarter suffisamment de l’écran lorsque le téléphone est plié, "créant ainsi un petit point de tension intense près de l’emplacement de la rupture signalée", a déclaré la société .

Apple n’a pas immédiatement commenté les conclusions d’iFixit, qui a également estimé que l’iPhone Duo était le téléphone pliable le plus réparable parmi ceux qu’il avait testés.

Francisco Jeronimo, vice-président du cabinet d’études de marché IDC, a déclaré que l’offre de remplacement rapide proposée par Apple constituait la "bonne première étape" pour répondre à ces problèmes.

"Nous nous souvenons tous des problèmes rencontrés par Samsung avec le Galaxy Fold original en 2019, mais cela a également montré qu’une réponse rapide et transparente peut limiter les dégâts pour une catégorie de produits", a déclaré M. Jeronimo.

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