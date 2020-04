Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple annonce le lancement d'un iPhone moins cher qu'à l'accoutumée Reuters • 15/04/2020 à 22:07









APPLE ANNONCE LE LANCEMENT D'UN IPHONE MOINS CHER QU'À L'ACCOUTUMÉE SAN FRANCISCO (Reuters) - Apple a dévoilé mercredi un nouveau combiné iPhone au prix de 399 dollars qui lui permettra d'élargir sa gamme aux consommateurs les plus soucieux de leur budget. L'iPhone SE coûtera 50 dollars de moins que le moins cher des modèles précédents, l'iPhone 8, qui ne sera plus commercialisé. (Stephen Nellis ; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées APPLE NASDAQ -0.91%