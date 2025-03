Apple : amende de 150 millions d'euros de l'Autorité de la concurrence

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'Autorité a aussi constaté une asymétrie de traitement entre celui qu'Apple se réservait et celui qu'elle appliquait aux éditeurs. " En effet, alors que ces derniers devaient recueillir un double consentement auprès des utilisateurs pour les opérations de suivi sur les sites et applications tiers, Apple ne demandait pas le consentement des utilisateurs s'agissant de ses applications propres (jusqu'à la mise en œuvre de l'iOS 15) ", précise-t-elle.

(AOF) - L'Autorité de la concurrence a sanctionné Apple d'une amende de 150 millions d'euros, pour avoir, entre avril 2021 et juillet 2023, abusé de sa position dominante dans le secteur de la distribution d'applications mobiles sur les terminaux iOS et iPadOS. Elle a constaté que le dispositif de transparence du suivi par les applications mobiles, qui consiste à demander le consentement des utilisateurs d'iPhones ou d'iPads aux opérations de collecte de leurs données sur des applications tierces, était " artificiellement complexe ".

