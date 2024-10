Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Apple : +1,5% à 228,8$, pèse de nouveau 3.500Mds$ information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 16:48









(CercleFinance.com) - Troisième séance de hausse consécutive pour un cumul de gain de +4,5% : Apple redevient une des locomotives du Nasdaq, et avec un gain de 1,5% à 228,8$, le titre pèse de nouveau 3.500Mds$.

Le prochain objectif, presque validé, c'est le re-test des 233$ du 30 septembre puis le zénith des 235$ de la mi-juillet...de quoi ramener le Nasdaq-100 au-delà des 20.400 et le propulser vers de nouveaux records absolus





Valeurs associées APPLE 228,63 USD NASDAQ +1,27%