Apollo s'associe à BP dans le gazoduc trans-adriatique

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2024, sous réserve des approbations réglementaires habituelles et des approbations des partenaires.

(AOF) - BP et Apollo ont annoncé un accord permettant à des fonds gérés par Apollo d'acquérir une participation minoritaire dans BP Pipelines TAP Limited, la filiale de BP qui détient une part de 20% dans le gazoduc trans-adriatique, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 1 milliard de dollars. À l'issue de cette transaction, BP restera l'actionnaire de contrôle de BP Pipelines TAP Limited. Le produit de la transaction contribuera à l'objectif de désinvestissement du groupe pétrolier britannique pour 2024, qui est de 2 à 3 milliards de dollars.

