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Apollo renonce à son projet de rachat de la société britannique Bodycote, évalué à 2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 11:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Apollo se voit interdire de faire une nouvelle offre pendant six mois en vertu de la réglementation britannique

* Bodycote se dit confiante dans sa stratégie et ses perspectives de croissance

* Les actions chutent de près de 12%, en tête des plus fortes baisses de l'indice FTSE 250

(Ajout des cours des actions aux paragraphes 1 et 3, du contexte au paragraphe 4, de la déclaration de Bodycote et des perspectives aux paragraphes 8 à 11, ainsi que des graphiques)

Apollo Global Management APO.N et la société britannique Bodycote BOY.L ont mis fin aux négociations concernant une proposition de rachat de 1,52 milliard de livres sterling (2 milliards de dollars), ont annoncé vendredi les deux groupes, entraînant une chute de 12% du cours de l'action du groupe britannique de services de traitement thermique.

Le gestionnaire d'actifs alternatifs basé aux États-Unis avait soumis une offre conditionnelle entièrement en numéraire à Bodycote il y a deux semaines, après plusieurs tentatives précédentes, provoquant une forte hausse de son action, l'offre de 885 pence par action représentant une prime de près de 27% par rapport au cours de clôture avant l'annonce de l'offre.

Malgré des pertes qui ont été les plus importantes du FTSE 250 .FTMC vendredi, l'action Bodycote affiche une hausse d'environ 9% sur l'année.

Plusieurs sociétés cotées au Royaume-Uni et en Irlande ont suscité ces dernières années l'intérêt d'acheteurs étrangers en raison de leurs valorisations relativement faibles. Cependant, les marchés mondiaux ont été secoués par la guerre en Iran , ce qui a incité les entreprises à essayer de conserver leurs liquidités .

Apollo a déclaré vendredi qu'il n'avait pas l'intention de faire une offre ferme pour Bodycote, sans donner de raison pour cette décision.

Conformément à la réglementation britannique en matière de rachat, la société ne pourra plus faire de nouvelle offre avant six mois, sauf dans certaines conditions spécifiques.

"Apollo continue de tenir Bodycote et son équipe de direction en haute estime, apprécie les discussions menées avec eux et avec le conseil d'administration de Bodycote, et tient à les remercier pour le temps qu'ils ont consacré à l'examen de la proposition", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Bodycote a déclaré séparément qu’elle n’était plus en période d’offre et qu’elle avait confiance en sa stratégie.

"Le conseil d’administration de Bodycote a une grande confiance dans le potentiel de Bodycote et dans sa stratégie visant à créer une entreprise performante et résiliente, dotée de perspectives de croissance attrayantes."

La société fournit des services de traitement thermique et d'autres services de transformation des métaux afin d'améliorer les performances et la durabilité des composants métalliques utilisés dans des secteurs industriels tels que l'aérospatiale, la défense, l'automobile et l'énergie.

La semaine dernière, Bodycote a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2026, ajoutant qu'elle restait attentive aux incertitudes géopolitiques actuelles et qu'elle continuerait à gérer ses coûts de manière rigoureuse.

(1$ = 0,7450 livre)

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BODYCOTE
734,750 GBX LSE -10,72%
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