Apollo: l'UE approuve le projet d'achat conduit par Oaktree information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif d'Apollo Group (' Apollo ') par Oaktree Capital Holdings LLC (' Oaktree '), toutes deux basées aux États-Unis.



L'opération concerne principalement le marché de la distribution de produits alimentaires et de boissons.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions de marché limitées des entreprises résultant de cette transaction.







