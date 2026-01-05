 Aller au contenu principal
Apollo investit 1,2 milliard de dollars dans QXO ; les actions augmentent
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 16:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 janvier - ** Les actions du distributeur de produits de construction QXO QXO.N augmentent de près de10,2 % à environ 21,7 $ dans les premiers échanges

** Apollo Global Management a accepté d'investir 1,2 milliard de dollars dans la poursuite d'opportunités d'acquisition jusqu'au 15 juillet de cette année, selon QXO

** QXO émet des actions privilégiées perpétuelles convertibles avec un dividende annuel de 4,75 %, convertibles en actions ordinaires à 23,25 $ par action

** La moyenne des 16 analystes évalue l'action à "acheter" ou plus, leur PT médian est de 30 $ - données compilées par LSEG

**En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 3,3 % depuis le début de l'année

