Apollo GM, Qualcomm... Intel suscite de l'intérêt

Vendredi, le Wall Street Journal affirmait que le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm aurait approché Intel en vue d'un rachat. Un accord est loin d'être certain, ont averti les sources du journal. " Même si Intel se montre réceptif, une opération de cette ampleur ne manquera pas d'attirer l'attention des autorités antitrust, bien qu'il soit également possible qu'elle soit considérée comme une occasion de renforcer l'avantage concurrentiel des États-Unis dans le domaine des puces ", souligne le WSJ.

(AOF) - Apollo Global Management a proposé d'investir plusieurs milliards de dollars dans Intel Corp, selon des sources proches du dossier citées par Bloomberg. Un tel investissement constituerait un vote de confiance dans la stratégie de redressement du fabricant de puces en difficulté. Le gestionnaire d'actifs alternatifs a indiqué ces derniers jours qu'il serait prêt à investir jusqu'à 5 milliards de dollars dans Intel via des titres apparentés à des actions, a déclaré l'une de ces sources. Les dirigeants d'Intel ont étudié la proposition d'Apollo, ont ajouté ces personnes.

