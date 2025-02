Apollo Global Management dépasse les attentes au quatrième trimestre

(AOF) - Apollo Global Management a publié des profits meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, le gestionnaire d'actifs a généré un bénéfice net de 1,66 milliard de dollars, soit 2,39 dollars par action contre respectivement 3,58 milliards de dollars et 2,44 dollar par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 2,22 dollars, surpassant nettement le consensus de 1,89 dollar. Les fee related earnings, qui mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs, ont progressé de 21,20% à 554 millions de dollars.

Les encours ont augmenté ont bondi de 15% à 751 milliards de dollars. Les actifs générant des commissions ont progressé de 15% à 569 milliards de dollars. Apollo Global Management a enregistré une collecte de 33 milliards de dollars ce trimestre.

