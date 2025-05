Apollo Global Management a collecté 43 milliards de dollars au premier trimestre

(AOF) - Apollo Global Management a publié des profits en repli et enregistré une collecte de 43 milliards de dollars au premier trimestre. Les encours ont augmenté de 17% à 785 milliards de dollars et les actifs générant des commissions ont progressé de 18% à 595 milliards de dollars. Entre janvier et mars, le gestionnaire d'actifs a généré un bénéfice net de 938 millions de dollars contre 1,765 milliard de dollars, un an plus tôt. Les fee related earnings, qui mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs, ont progressé de 23,2% à 559 millions de dollars.

Apollo Global Management dispose de 64 milliards de dollars de " dry powder ".

" Disposant de vastes capacités d'origination et d'un solide pipeline, d'une importante réserve de liquidités et d'une philosophie axée sur l'importance du prix d'achat, nous sommes particulièrement bien armés pour prospérer dans un contexte de volatilité et de bouleversements " a déclaré le PDG, Marc Rowan.