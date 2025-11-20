Apollo Global en hausse suite au relèvement de Morgan Stanley à "surpondérer" en raison des perspectives de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
** Les actions d'Apollo Global Management APO.N augmentent de 2,7 % à 130,62 $ dans les échanges du matin
** Morgan Stanley relève la pondération de l'action à "surpondérer" de "égale pondération"; augmente la prévision à 180 $ de 151 $, soit une hausse de 41,5 % par rapport à la dernière clôture
** La société de courtage voit la possibilité pour le gestionnaire d'actifs alternatifs de réaccélérer la croissance en 2026-27
** La société considère l'APO comme un moyen attrayant de jouer le crédit privé étant donné le contexte macroéconomique sain, les conditions de crédit bénignes et la demande accrue de nouvelles émissions
** 16 courtiers sur 21 évaluent l'action à "acheter", cinq à "conserver"; PT médian de 163 $ - données LSEG
** Les gains de la séance réduisent les pertes d'APO depuis le début de l'année à ~21%
