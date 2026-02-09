Apollo Global dépasse ses prévisions de bénéfices et ses actifs atteignent 938 milliards de dollars

Une croissance stimulée par des prêts records

Les dirigeants affirment que les logiciels ne représentent qu'une petite partie de leur portefeuille, mais qu'il s'agit d'un secteur attrayant

Les performances de 2026 ne dépendront pas des marchés d'actions, selon le directeur général

Apollo Global Management

APO.N a annoncé lundi une hausse de 13 % de son bénéfice au quatrième trimestre, dépassant les attentes de Wall Street, grâce à une forte production de dette et à l'afflux d'argent frais de la part des clients.

La croissance a été stimulée par l'origination d'un montant record de 97 milliards de dollars de nouveaux prêts et autres investissements au cours du trimestre, a déclaré Apollo dans un communiqué. Ses actions ont augmenté de plus de 3 %.

Les dirigeants ont déclaré que moins de 2 % de leur portefeuille était investi dans le secteur des logiciels, après qu'Apollo et d'autres gestionnaires d'actifs ont été pris dans un repli boursier la semaine dernière, provoqué par des craintes que l'IA ne perturbe les modèles d'entreprise.

"La réaction excessive du marché à l'égard des logiciels est extrême", a déclaré le directeur général Marc Rowan lors d'une conférence téléphonique. "Les logiciels resteront un secteur très attractif, même si ce n'est pas aux niveaux de valorisation et avec le type de souscription qui a été effectué

AUGMENTATION DES ACTIFS SOUS GESTION

Apollo, qui a vu le jour à New York en 1990 et s'est concentré sur le capital-investissement, est aujourd'hui un prêteur de premier plan. Elle a également pris le contrôle de la société de services de retraite Athene en 2021.

La croissance des prêts a permis de générer 226 millions de dollars de frais pour une unité qui propose des crédits sous différentes formes, notamment des prêts directs et des financements adossés à des actifs.

Les entrées totales de 42 milliards de dollars au cours du trimestre ont porté les actifs sous gestion à 938 milliards de dollars, se rapprochant de l'objectif de Rowan de gérer 1 000 milliards de dollars cette année et 1 500 milliards de dollars d'ici 2029.

Les revenus liés à la gestion d'actifs et à l'organisation de transactions de dettes et d'actions ont fait un bond de 25 % par rapport à l'année précédente.

NE DÉPEND PAS DES MARCHÉS BOURSIERS

Le modèle traditionnel du capital-investissement, qui consiste à acheter des entreprises et à les revendre pour réaliser des bénéfices, a été mis à mal par la hausse des taux d'intérêt depuis 2022, bien que les transactions aient repris à la fin de l'année dernière.

Apollo a déclaré qu'elle avait "prudemment retardé" les transactions afin de tirer parti de ses importantes participations dans des fonds de capital-investissement et de capital hybride.

M. Rowan a ajouté qu'Apollo n'était "pas coincé avec un portefeuille de choses que nous avons achetées à des prix très élevés" Interrogé sur le pipeline de transactions, il a déclaré: "Notre performance sur (2026) ne dépendra pas du marché, du marché des actions ou des marchés de capitaux."

Le bénéfice net ajusté par action, l'un de ses principaux indicateurs de performance, s'est élevé à 2,47 dollars, contre 2,05 dollars prévus, selon les estimations des analystes compilées par LSEG.

Les frais de gestion des actions ont bondi de 42 % d'une année sur l'autre, mais sont restés inférieurs de moitié à la valeur des frais de crédit.

La demande d'investissements de la part des particuliers fortunés est devenue une source d'activité de plus en plus importante pour les gestionnaires d'actifs.

Apollo a fait état d'un afflux trimestriel de 4 milliards de dollars dans ce secteur d'activité, un rythme plus lent que celui du trimestre précédent.

Lundi également, Apollo a annoncé un partenariat avec le gestionnaire de fonds britannique Schroders SDR.L en vue de lancer de nouveaux produits d'investissement dans les domaines du patrimoine et de la retraite.