Apollo finalise l'acquisition d'une participation dans l'Atlético de Madrid
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Atletico Madrid a déclaré jeudi que le fonds américain Apollo APO.N , branche d'investissement dans le sport, Apollo Sports Capital, avait finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans le club de football espagnol.

Apollo Sports Capital a accepté en novembre de devenir l'actionnaire majoritaire du club de première division.

Dans le cadre de la transaction, Quantum Pacific Group conservera la quasi-totalité de sa participation antérieure en tant que deuxième actionnaire, a indiqué le club dans un communiqué.

Une source ayant connaissance de l'opération a déclaré à Reuters que Quantum Pacific détiendra une participation d'environ 25 % dans l'Atletico à l'issue de l'opération.

Le nouveau conseil d'administration comprendra cinq administrateurs d'Apollo, deux de Quantum Pacific et Antonio Vazquez-Guillen, partenaire d'A&O Sherman, a indiqué le club.

L'ancien joueur de l'Atlético et vainqueur de la Coupe du monde, David Villa, rejoindra également le conseil d'administration.

Les actionnaires de l'Atletico ont également approuvé une augmentation des fonds propres et du capital stratégique à hauteur de 100 millions d'euros supplémentaires (116 millions de dollars) pour soutenir les investissements du club.

(1 $ = 0,8651 euros)

Sport

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
106,110 USD NYSE 0,00%
