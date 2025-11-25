Apollo et d'autres entreprises sont accusées d'avoir bloqué le refinancement de la dette dans le cadre d'une poursuite antitrust aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

Apollo Capital Management

APO.N , BlackRock BLK.N et six autres sociétés financières ont été poursuivies mardi devant le tribunal fédéral de Manhattan par le fournisseur de services à large bande Optimum Communications, qui les accuse de s'être entendus pour l'empêcher de refinancer des milliards de dollars de dettes. Optimum, anciennement Altice USA, allègue que les sociétés ont formé une "coopérative" qui contrôle la quasi-totalité de ses prêts et obligations en cours, verrouillant de fait l'entreprise sur le marché américain du financement à effet de levier.

L'action en justice indique que les entreprises ont signé un accord en juillet 2024 qui exige une majorité des deux tiers pour approuver tout accord avec Optimum, et interdit aux créanciers individuels de négocier avec Optimum sans le consentement du groupe. Ce prétendu "boycott de groupe" violerait les lois antitrust fédérales et de l'État de New York.

Les restrictions ont gonflé les coûts d'emprunt et empêché Optimum de racheter sa propre dette aux prix du marché, selon l'action en justice.

Les autres défendeurs cités sont Ares ARES.N , GoldenTree, J.P. Morgan Investment Management, Loomis Sayles, Oaktree Capital et PGIM, l'unité de gestion d'actifs de Prudential

PRU.L .

Aucune de ces sociétés n'a immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Optimum, dont le siège se trouve à Long Island City (New York), a déclaré dans un communiqué mardi qu'elle prenait des mesures "pour protéger ses droits légaux et améliorer sa flexibilité financière pour l'avenir."

Optimum, qui compte 4,4 millions de clients résidentiels et professionnels dans 21 États, fournit des services à large bande, vidéo, téléphoniques et mobiles, ainsi que des services connexes.

Selon l'action en justice, les défendeurs détiennent collectivement 99 % des prêts et des obligations d'Optimum et contrôlent ensemble environ 88 % du marché du crédit concerné.

Optimum a déclaré qu'elle était actuellement solvable et capable de respecter ses obligations contractuelles, mais a averti que la conspiration présumée bloquant l'accès au capital rendait une faillite plus probable.

La plainte indique que l'entente présumée "menace maintenant de priver Optimum de capitaux jusqu'à ce qu'elle doive capituler" et renoncer à la flexibilité en matière de gestion de la dette.

Optimum a demandé à un juge d'annuler l'accord de coopération et d'accorder des dommages-intérêts non spécifiés.