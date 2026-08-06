Apollo confirme une offre de rachat de 5,7 MdsGBP sur easyJet

La compagnie aérienne britannique a recommandé à ses actionnaires d'accepter l'offre en numéraire du fonds américain, assortie d'une alternative en actions non cotées, sous réserve des approbations réglementaires. Quelques minutes plus tôt, Castlelake, l'autre fonds intéressé par le dossier, avait annoncé jeter l'éponge.

easyJet annonce avoir conclu un accord sur une offre publique d'acquisition recommandée d'Apollo, via Eagle Bidco, valorisant l'ensemble du capital de la compagnie à environ 5,7 MdsGBP. Chaque actionnaire se verrait proposer 7,15 livres sterling en numéraire par action, soit une prime de 81% par rapport au cours de référence retenu par la société.

Les actionnaires éligibles pourront, en alternative, recevoir une action non cotée de la société mère de Bidco pour chaque action easyJet détenue, dans la limite de 49,9% du capital de cette holding après l'opération.

Le conseil d'administration d'easyJet juge l'offre "juste et raisonnable" et recommande à l'unanimité de voter en sa faveur. En revanche, il ne formule pas de recommandation concernant l'option en actions, estimant que son intérêt dépend de la situation propre à chaque investisseur.

Apollo indique vouloir soutenir la stratégie actuelle d'easyJet, accélérer son développement commercial et opérationnel et maintenir les droits des salariés ainsi que les implantations du groupe. L'opération reste soumise à l'approbation des actionnaires, du tribunal britannique et des autorités réglementaires compétentes, avec une finalisation attendue d'ici la fin du 1er trimestre 2027.

Après avoir perdu 6% après le retrait de l'offre de Castlelake, le titre reprend de l'altitude et gagne 3,3%, à 673 GBp.