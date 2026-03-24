Apollo chute après que l'entreprise a plafonné les rachats de fonds dans un contexte de forte augmentation des retraits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** Les actions du gestionnaire d'actifs alternatifs Apollo Global Management APO.N chutent de 1,51% à 108,78 dollars avant le marché

** APO a déclaré tard lundi qu'elle limitait les rachats à 5% de ses actions après que les investisseurs aient cherché à retirer environ 11,2% du total des actions en circulation

** Les retraits laissent le fonds avec environ 730 millions de dollars de sorties brutes pour la période, équilibrant les entrées d'environ 724 millions de dollars

** Les inquiétudes concernant le crédit au cours des derniers mois ont attiré l'attention sur le marché du crédit privé d'environ 2 000 milliards de dollars, les investisseurs s'interrogeant sur la santé des portefeuilles de prêts

** 15 analystes sur 18 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et quatre comme un "maintien"; leur estimation médiane est de 158,5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 23,7 % depuis le début de l'année