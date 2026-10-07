Apollo aurait soumis une offre non contraignante pour le rachat de la société énergétique allemande Uniper

par Christoph Steitz et Anousha Sakoui

Apollo Global Management APO.N a soumis une offre non contraignante pour la société énergétique publique allemande Uniper UN0k.DE , ont déclaré deux personnes directement informées du dossier, rejoignant ainsi la course à l'acquisition de l'un des plus grands services publics allemands.

Les candidats potentiels avaient jusqu'au 21 septembre pour soumettre des offres indicatives concernant Uniper, qui a été rachetée par le gouvernement allemand en 2022 dans le cadre d'un plan de sauvetage de 13,5 milliards d'euros (15,1 milliards de dollars).

Au total, Berlin a perçu environ 3,5 milliards d'euros d'Uniper depuis ce plan de sauvetage, y compris les remboursements d'aides d'État et les dividendes.

La vente envisagée d'Uniper, premier importateur allemand de gaz naturel, pourrait valoriser l'entreprise à environ 10 milliards d'euros et constituer l'une des plus importantes opérations du secteur des services publics en Europe cette année, comme l'avait précédemment rapporté Reuters .

Apollo et Uniper n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

APOLLO REJOINT UNE FOULE DE PRÉTENDANTS

L'approvisionnement énergétique est devenu un enjeu géopolitique et stratégique majeur pour les nations du monde entier, comme l'ont souligné les perturbations liées à la guerre en Iran et les récentes tentatives de sabotage des réseaux électriques. En raison de son importance pour la sécurité d'approvisionnement de l'Allemagne, la question de la future propriété d'Uniper fait l'objet d'une attention particulière.

Le ministère allemand des Finances, qui gère la participation de 99,12 % détenue par Berlin dans la société et est conseillé par UBS et JPMorgan, envisage de céder jusqu'à 74,12 % de cette entreprise énergétique afin de se conformer aux exigences de l'UE visant à réduire sa participation à une minorité de blocage d'ici 2028.

La société énergétique tchèque EPH, contrôlée par le milliardaire Daniel Kretinsky, ainsi qu'un consortium regroupant la société d'investissement Brookfield BN.TO et le fonds canadien CPPIB ont soumis des offres indicatives, comme l'avait précédemment rapporté Reuters .

La société norvégienne Equinor EQNR.OL et un consortium composé de KKR KKR.N et du groupe allemand concurrent RWE RWEG.DE ont également soumis des offres, a déclaré l'une des deux sources. KKR, RWE et Equinor ont tous refusé de commenter.

Les candidats devraient être informés dans les semaines à venir s'ils peuvent passer à l'étape suivante, a déclaré une troisième personne impliquée dans les négociations.

Ces personnes se sont exprimées sous couvert d'anonymat, car elles n'étaient pas autorisées à s'exprimer publiquement.

La vente d'Uniper s'inscrit dans le cadre d'un processus à deux volets, le gouvernement envisageant également une introduction en bourse, un scénario privilégié par les syndicats de l'entreprise, qui craignent un éventuel démantèlement sous la houlette d'un nouveau propriétaire.

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))