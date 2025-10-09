Apogee Therapeutics chute après la fixation du prix de son offre d'actions de 300 millions de dollars

9 octobre -

** Les actions d'Apogee Therapeutics APGE.O ont baissé de 9,1 % en pré-marché à 42,95 $ après la fixation du prix d'une offre complémentaire de 300 millions de dollars au cours de la nuit

** La société de biotechnologie basée à Waltham, Massachusetts, qui se concentre sur les marchés de l'inflammation et de l'immunologie, a vendu mercredi dernier () environ 7,3 millions d'actions, dont 365 853 bons de souscription préfinancés.

** Le prix d'offre de 41 $ représente une décote de 13,2 % par rapport à la dernière vente d'actions le mercredi

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les études précliniques, les essais cliniques, la fabrication et les activités de préparation commerciale à l'appui de ses programmes d'anticorps, entre autres objectifs

** Jefferies, BofA, Guggenheim, TD Cowen et BTIG sont les teneurs de livre conjoints

** Avec environ 59,6 millions d'actions en circulation, APGE a une capitalisation boursière de 2,8 milliards de dollars

** Les actions ont augmenté de près de 19 % mercredi, soit une hausse de 4 % depuis le début de l'année

** Les 9 analystes qui couvrent le titre sont tous optimistes, dont 6 avec une recommandation de "strong buy"; le PT médian est de 95 $, selon les dernières données de LSEG