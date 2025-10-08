Apogee Therapeutics chute à la suite du lancement d'une offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre -

** Les actions d'Apogee Therapeutics APGE.O ont baissé de 9,9 % après le marché à 42,55 $, après un gain important lors de la session régulière, alors que la société cherche à lever des fonds

** La société basée à Waltham, Massachusetts, qui se concentre sur les marchés de l'inflammation et de l'immunologie,

lance une offre d'actions et de bons de souscription préfinancés () sans divulguer la taille de l'opération

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les études précliniques, les essais cliniques, la fabrication et les activités de préparation commerciale à l'appui de ses programmes d'anticorps, entre autres

** Jefferies, BofA, Guggenheim, TD Cowen et BTIG sont les teneurs de livre conjoints

** Les actions de l'APGE ont clôturé le mercredi en hausse de 18,9 % à 47,24 $, ce qui représente une augmentation de 4 % depuis le début de l'année

** Avec environ 59,6 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière de 2,8 milliards de dollars

** Les 10 analystes qui couvrent le titre sont tous optimistes, y compris 7 "achat fort"; la prévision médiane est de 95 $, selon les données de LSEG