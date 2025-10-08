 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 734,99
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Apogee Therapeutics chute à la suite du lancement d'une offre d'actions
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 22:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre -

** Les actions d'Apogee Therapeutics APGE.O ont baissé de 9,9 % après le marché à 42,55 $, après un gain important lors de la session régulière, alors que la société cherche à lever des fonds

** La société basée à Waltham, Massachusetts, qui se concentre sur les marchés de l'inflammation et de l'immunologie,

lance une offre d'actions et de bons de souscription préfinancés () sans divulguer la taille de l'opération

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les études précliniques, les essais cliniques, la fabrication et les activités de préparation commerciale à l'appui de ses programmes d'anticorps, entre autres

** Jefferies, BofA, Guggenheim, TD Cowen et BTIG sont les teneurs de livre conjoints

** Les actions de l'APGE ont clôturé le mercredi en hausse de 18,9 % à 47,24 $, ce qui représente une augmentation de 4 % depuis le début de l'année

** Avec environ 59,6 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière de 2,8 milliards de dollars

** Les 10 analystes qui couvrent le titre sont tous optimistes, y compris 7 "achat fort"; la prévision médiane est de 95 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

APOGEE THERAP
47,2400 USD NASDAQ +18,90%
JEFFERIES FINL
54,440 USD NYSE -7,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/10/2025 à 22:20:23.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )
    Wall Street poursuit son ascension sans crainte
    information fournie par AFP 08.10.2025 22:45 

    La Bourse de New York a terminé dans le vert mercredi, continuant d'évoluer à des sommets malgré la paralysie budgétaire aux Etats-Unis et l'absence de nouvelles économiques, les investisseurs attendant avec impatience la publication des résultats d'entreprises. ... Lire la suite

  • Rassemblement à Tel-Aviv devant un mémorial pour les Israéliens tués durant et depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, le 7 octobre 2025 ( AFP / AHMAD GHARABLI )
    Trump annonce une possible visite au Moyen-Orient, négociations sur une trêve à Gaza
    information fournie par AFP 08.10.2025 22:10 

    Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi une possible visite au Moyen-Orient en fin de semaine, à l'heure où des négociations se tiennent pour le quatrième jour consécutif en Egypte pour tenter de parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza. Le président ... Lire la suite

  • Un avion de la compagnie Delta atterrit à l'aéroport Ronald Reagan près de Washington, le 6 octobre 2025 ( AFP / Brendan Smialowski )
    Le trafic aérien aux Etats-Unis touché par le blocage budgétaire
    information fournie par AFP 08.10.2025 20:37 

    Des retards et annulations de vol allant crescendo sont redoutés aux Etats-Unis en raison du blocage budgétaire qui paralyse depuis une semaine une partie de l'Etat fédéral, alors que le Congrès n'est toujours pas parvenu mercredi à sortir de l'impasse. Le Sénat ... Lire la suite

  • Des manifestants protestent contre l'inculpation de l'ancien directeur du FBI, la police fédérale américaine, James Comey, devant le tribunal fédéral d'Alexandria, aux Etats-Unis, le 8 octobre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Inculpé sur instruction de Trump, l'ex-directeur du FBI Comey plaide non coupable
    information fournie par AFP 08.10.2025 20:17 

    L'ancien directeur du FBI James Comey, désigné par Donald Trump à son ministère de la Justice comme une cible prioritaire, a plaidé non coupable mercredi devant un tribunal fédéral des charges retenues contre lui. Donald Trump a maintes fois exprimé pendant sa ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank