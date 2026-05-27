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Apogee publie les résultats d'un essai clinique de phase intermédiaire sur un traitement contre une maladie de la peau ; le cours de l'action chute
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 17:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

27 mai - ** L'action d'Apogee Therapeutics APGE.O recule de 5,1% à78,62 $

** Le développeur de médicaments indique que son traitement expérimental contre les maladies de la peau a atteint son objectif principal selon les résultats de la partie B de son étude de phase intermédiaire

** Il indique que 65,9% des patients traités par une dose moyenne de zumilokibart ont présenté une amélioration significative de leur eczéma

** Il prévoit de poursuivre les essais de phase avancée avec la dose moyenne

** La société de courtage Stifel estime que les résultats sont "quasi identiques" aux données précédentes de la partie A pour la dose moyenne

** Mais les données relatives à la dose élevée, moins performantes que celles de la dose moyenne, pourraient peser sur le titre, selon l'analyste de Citi Geoff Meacham

** APGE testait le traitement chez des patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère — une affection cutanée inflammatoire chronique

** La société annonce également un accord de financement pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars avec Blackstone Life Sciences afin de faire progresser le développement de phase avancée et la commercialisation du zumilokibart ** "Étant donné que de nombreux investisseurs considèrent APGE comme un candidat potentiel à une fusion-acquisition, la transaction d'aujourd'hui pourrait indiquer qu'une acquisition n'est pas imminente" - Truist

**En tenant compte des fluctuations de séance, l'action affiche une hausse de 2,9% depuis le début de l'année

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