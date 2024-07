Apicil AM : "le risque d'un ralentissement brusque de la croissance américaine s'atténue"

(AOF) - "Les récentes statistiques économiques et les déclarations des banquiers centraux fournissent des enseignements importants" affirme Apicil Asset Management dans sa lettre hebdomadaire. Aux États-Unis, la croissance économique n'a pas fini de surprendre. En juin, les ventes au détail ont surpris en restant stables, contrairement à une prévision de baisse, et après une révision à la hausse de 20 points de base pour mai (+0,3%).

D'autres indicateurs, comme la production industrielle, ont également montré une accélération en juin, et le marché immobilier a affiché une résilience avec des mises en chantier et des permis de construire au-dessus des attentes.

En outre, la forte augmentation des inscriptions hebdomadaires au chômage la semaine passée (+243000 contre +229000 attendus) reflète un apaisement des tensions sur le marché du travail.

"Ces éléments confirment que le risque d'un ralentissement brusque de la croissance américaine s'atténue, tandis que la possibilité d'une prochaine réduction des taux directeurs par la Fed se renforce. Les membres de la Fed, notamment C. Waller et J. Williams, ont exprimé leur soutien à une baisse des taux lors de la réunion de septembre", estime Apicil AM.

De l'autre côté de l'Atlantique, la BCE a, comme prévu, maintenu ses taux directeurs inchangés et a surtout évité de s'engager fermement sur l'évolution future de sa politique monétaire. "Cette réunion marque une phase de transition, en attendant de nombreux indicateurs économiques cet été, avant d'envisager une reprise progressive de l'assouplissement monétaire dès septembre", indique la société de gestion.