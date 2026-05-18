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Apicil AM fait évoluer le fonds Stratégie Souveraineté Européenne en un fonds actions thématique
information fournie par AOF 18/05/2026 à 15:39

(Zonebourse.com) - Apicil AM, société de gestion du groupe Apicil , annonce le lancement de Stratégie Souveraineté Européenne, un fonds actions thématique européen investi dans les entreprises contribuant à l'indépendance, à la résilience et à la maîtrise des chaînes de valeur critiques du continent. Ce fonds a pour ambition d'accompagner le changement de trajectoire de l'Europe, qui s'engage dans une phase historique de réindustrialisation et d'autonomie stratégique.

Avec Stratégie Souveraineté Européenne, Apicil AM offre l'opportunité aux investisseurs de se positionner sur une thématique structurelle dont le déploiement devrait redéfinir les opportunités de croissance sur le continent pour la décennie à venir.

Le fonds vise à obtenir, par le biais d'une gestion discrétionnaire, une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de son indicateur de référence, le MSCI Europe (dividendes nets réinvestis), sur la durée de placement recommandée de 5 ans, par l'investissement en actions cotées sur les grands marchés européens positionnés sur les chaînes de valeur critiques qui contribuent à la capacité de l'Europe à produire, décider et protéger ses intérêts.

Géré par Meriem Mokdad, Grégoire Laverne et Fabien Royer, ce fonds actions enrichit la gamme thématique d'Apicil AM, désormais constituée de 5 stratégies d'investissement.

L'univers d'investissement du fonds Stratégie Souveraineté Européenne est construit autour de piliers majeurs :

- autonomie industrielle :

- souveraineté technologique :

- indépendance énergétique

- défense, aéronautique et spatial

- ressources critiques (matières premières et santé)

- actifs stratégiques et financement

Classé Article 8 SFDR, principalement destiné au marché français, le fonds est accessible aux investisseurs particuliers via sa part retail (Part P).

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