Apex Group procède à une nouvelle nomination chez FundRock

Apex Group a nommé Kavitha Ramachandran comme directrice générale de FundRock LIS et responsable de ses activités de services aux sociétés de gestion tierces (Third-Party Management Company Services). Cette nomination s’inscrit dans une réorganisation de la gouvernance des activités de ManCo du groupe de services financier dans le Grand-Duché. Kavitha Ramachandran, jusqu’ici directrice des opérations régionales, supervisera désormais les activités de FundRock LIS en coordination avec Etienne Rougier, managing director de FundRock Management Company (FRMC).

Apex Group précise exploiter deux entités de ManCo au Luxembourg : FR LIS, spécialisée dans les actifs privés et les stratégies alternatives, et FRMC, centrée sur les actifs financiers et les stratégies liquides. Ensemble, les deux plateformes représentaient près de 210 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 31 mars 2026, selon le groupe, qui les présente comme la principale offre de ManCo tierce au Luxembourg.

Kavitha Ramachandran a rejoint Apex Group en 2022 à la suite du rachat de Maitland, où elle avait notamment participé à la création de la société de gestion tierce luxembourgeoise du groupe. Elle siège également au conseil d’administration de l’ALFI ainsi que de plusieurs fonds d’investissement et entités du groupe au Luxembourg

Réjane Reibaud