Apex et eFront vont collaborer sur la collecte de données ESG sur les marchés privés

(NEWSManagers.com) - Le fournisseur de services aux fonds d'investissement Apex Group a annoncé, ce mardi, une collaboration avec la société française eFront, propriété de BlackRock depuis 2019, dans le domaine du recueil de données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sur les marchés d'actifs non cotés (private equity, dette privée, etc).

Selon un communiqué, ce partenariat permettra aux associés dirigeants des sociétés de gestion (general partners ou GP) de bénéficier des services et compétences d'Apex sur la collecte de données ESG et de la technologie d'eFront au sein de la solution ESG Outreach, lancée par eFront en 2021.

Cette solution a pour objectif d'aider les investisseurs des marchés privés à créer des standards pour le reporting ESG à travers un cadre mondial pour la récolte de données. Le partenariat entre Apex et eFront s'inscrit d'ailleurs dans la volonté de créer un benchmark pour les marchés privés en matière de métriques ESG.

Outre ce partenariat avec eFront, Apex s'est considérablement renforcé dans le domaine des services aux fonds, en particulier les fonds alternatifs, avec l'acquisition de sept sociétés cette année.