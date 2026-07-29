APERÇU : Meta devrait afficher une forte croissance de ses recettes publicitaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** L'action Meta META.O est restée stable à 591,18 dollars avant la publication de ses résultats trimestriels, attendue mercredi après la clôture des marchés

** META devrait afficher un chiffre d'affaires de 60 milliards de dollars, grâce à une forte croissance des recettes publicitaires sur l'ensemble de sa famille d'applications, notamment Instagram et Facebook, aux États-Unis, en Europe et dans le reste du monde, à l'exception de la région Asie-Pacifique — où les recettes publicitaires sont en baisse.

** Le bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre devrait progresser de 1 % pour s’établir à 7,22 dollars

** META est actuellement en pleine course pour développer son infrastructure d’IA. La société a annoncé la création d’une coentreprise avec BlackRock visant à développer et à exploiter un campus de centres de données à El Paso, au Texas, un projet dont le coût de développement s’élèverait à environ 14 milliards de dollars

** Les 65 analystes qui couvrent META attribuent en moyenne une recommandation “acheter” et le cours cible médian s’établit à 820 dollars, selon les données de LSEG

** META affiche une baisse de 10,3 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 5,8 % de l'indice NASDAQ Composite

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