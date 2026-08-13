APERÇU: Applied Materials en hausse avant la publication de résultats axés sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Jeudi, l'action d'Applied Materials ( AMAT.O ) a progressé de 1,4% dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, l'attention se portant sur la demande pour ses équipements de fabrication de puces liés au développement des centres de données dédiés à l'IA

** Selon LSEG, le fabricant d’équipements pour semi-conducteurs devrait afficher un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 23% à 8,99 milliards de dollars et un BPA ajusté de 3,39 dollars, contre 2,48 dollars il y a un an ** En mai, la société avait annoncé des résultats solides pour le troisième trimestre, invoquant la poursuite des dépenses dans les centres de données et les infrastructures d’IA

** Le titre a bondi d’environ 116% depuis le début de l’année, surpassant largement la hausse de 15% de l’indice Nasdaq .IXIC , mais il reste en baisse d’environ 23% par rapport à son plus haut historique atteint le 30 juin

** Selon les données de LSEG, AMAT se négociait récemment à 34 fois ses bénéfices prévisionnels, soit un niveau supérieur à sa moyenne sur cinq ans de 20 fois