Aperam, Société Générale, Stellantis.. les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 06/02/2026 à 09:10

(AOF) - Aperam

Le spécialiste de l'acier inoxydable a publié des résultats 2025 marqués par une rentabilité en recul et un net repli du bénéfice. L'EBITDA ajusté s'établit à 339 MEUR sur l'année, contre 356 MEUR en 2024, tandis que les expéditions sont restées stables à 2,287 Mt. Le quatrième trimestre confirme un ralentissement, avec un EBITDA ajusté de 67 MEUR, en baisse par rapport au trimestre précédent et nettement inférieur au niveau du quatrième 2024.

Ayvens

L'ex-ALD Leaseplan, spécialiste de la location longue durée de véhicules, précisera ses résultats annuels.

Biosynec

Chembio Diagnostic Systems, filiale de Biosynex à 100%, a annoncé l'obtention d'une subvention de 1,8 million de dollars de CARB-X.

Equasens

Equasens a dévoilé une solide performance commerciale en 2025 avec un revenu annuel récurrent de 108 millions d'euros (+8,8% en publié), et un chiffre d'affaires annuel de 236,5 MEUR (+9,1% en publié).

Getlink

En janvier 2026, l'exploitant du tunnel sous la Manche a indiqué que le Shuttle Freight a transporté 95 922 camions, soit une baisse de 5% par rapport à janvier 2025, notamment impacté par des conditions météorologiques rendant la circulation difficile en début de mois. Le Shuttle a transporté 120 908 véhicules de tourisme au mois de décembre, en baisse de 4% par rapport à janvier 2025. La publication des chiffres de trafic du mois de février se fera le vendredi 6 mars 2026 avant bourse.

GTT

GTT annonce avoir reçu, au début de l'année 2026, une commande du chantier naval Jiangnan portant sur la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers, pour le compte de l'armateur singapourien Eastern Pacific Shipping (EPS).

LNA Santé

LNA Santé revendique un exercice 2025 clôturé "sur une performance solide", avec un chiffre d'affaires exploitation de 878,5 MEUR, en croissance de 10,6% en publié et en progression organique corrigée de 7,6%, au-delà de la guidance révisée (+7%).

NRJ Group

Sur l'ensemble de l'année 2025, NRJ Group a vu ses revenus reculer de 3,1%, à 338,6 millions d'euros, après avoir connu un quatrième trimestre décevant.

Paref

Le groupe annonce la réalisation de la cession de sa filiale SOLIA Paref au groupe RYZE (anciennement YARD REAAS), leader italien dans le domaine du conseil immobilier et de la gestion intégrée de services immobiliers.

Société Générale

Revendiquant ce matin un bénéfice net record pour l'année écoulée, la Société Générale fait part d'une forte augmentation de sa distribution totale aux actionnaires, ainsi que d'un relèvement de sa cible de rentabilité sur actif net tangible (ROTE) pour 2026. Le groupe bancaire dévoile un résultat net part du groupe de 6 MdsEUR au titre de 2025, en croissance de 43%, avec un ROTE de 10,2% et de 9,6% hors gains nets sur autres actifs, supérieur à sa cible annuelle d'environ 9%.

Stellantis

Stellantis indique procéder à "un "reset" pour mieux répondre aux attentes des clients et pour soutenir une croissance rentable", ce qui se traduira par des charges exceptionnelles du 2e semestre 2025 d'environ 22 MdsEUR (dont environ 6,5 MdsEUR de sorties de cash sur les 4 prochaines années).

Vinci

Le groupe Vinci a annoncé un résultat net en légère progression pour l'exercice 2025 malgré une surtaxe fiscale exceptionnelle en France, tout en atteignant un niveau record de génération de cash-flow libre (FCF).

Wallix

Le spécialiste des solutions de cybersécurité a vu son revenu mensuel récurrent (MRR) progresser de 29,1% au 31 décembre 2025, confirmant une dynamique commerciale soutenue.

Automobile / Equipementiers

