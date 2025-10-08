 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 969,00
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Aperam salue la proposition de la CE pour la surcapacité mondiale dans l'acier
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 08:06

Aperam SA APAM.AS :

* APERAM SALUE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE VISANT À REMÉDIER À LA SURCAPACITÉ MONDIALE DANS LE SECTEUR DE L'ACIER

* L'APERAM APPELLE LES ETATS MEMBRES ET LE PARLEMENT EUROPÉEN À TRAVAILLER POUR ASSURER LA MISE EN ŒUVRE DE CE NOUVEL INSTRUMENT

Pour plus de détails, cliquez sur APAM.AS

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

APERAM
31,420 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

