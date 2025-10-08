Aperam salue la proposition de la CE pour la surcapacité mondiale dans l'acier

Aperam SA APAM.AS :

* APERAM SALUE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE VISANT À REMÉDIER À LA SURCAPACITÉ MONDIALE DANS LE SECTEUR DE L'ACIER

* L'APERAM APPELLE LES ETATS MEMBRES ET LE PARLEMENT EUROPÉEN À TRAVAILLER POUR ASSURER LA MISE EN ŒUVRE DE CE NOUVEL INSTRUMENT

(Rédaction de Gdansk)