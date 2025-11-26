Aperam : retrace son zénith des 33,4E du 8 octobre dernier
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 17:33
C'est un obstacle majeur, et le sommet d'une configuration en triangle haussier : en cas de franchissement, Aperam pourrait fuser à la hausse jusque vers 37E (règle du report d'amplitude).
Symétriquement, une rechute sous 31E (MM50 et MM100) préfigurerait un épisode de correction.
Valeurs associées
|33,2600 EUR
|Euronext Amsterdam
|+4,20%
A lire aussi
-
Des militaires en Guinée-Bissau ont annoncé mercredi avoir pris le "contrôle total du pays", arrêté le président sortant et suspendu le processus électoral, alors que le pays attendait les résultats de la présidentielle et des législatives. La Guinée-Bissau, petit ... Lire la suite
-
Valneva a annoncé mercredi la fermeture de son site de Nantes (Loire-Atlantique) pour concentrer ses activités sur ceux de Lyon (Rhône) et de Vienne, en Autriche. "Cette consolidation permettra de rationaliser les opérations et d'améliorer l'efficacité en France, ... Lire la suite
-
Un groupe d'officiers de l'armée de Guinée-Bissau a destitué mercredi le président Umaro Sissoco Embalo, ordonné la fermeture des frontières et suspendu le processus électoral alors que le pays était dans l'attente des résultats officiels du scrutin présidentiel ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi, portées par les espoirs croissants d'une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, tandis qu'au Royaume-Uni, le budget tant attendu de la ministre des Finances a été accueilli avec soulagement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer