DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 106,00
+0,90%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Aperam : retrace son zénith des 33,4E du 8 octobre dernier
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 17:33

Quel rallye sur Aperam qui passe en une semaine de 30$ à plus de 33$ pour retracer son zénith des 33,4E du 8 octobre dernier.
C'est un obstacle majeur, et le sommet d'une configuration en triangle haussier : en cas de franchissement, Aperam pourrait fuser à la hausse jusque vers 37E (règle du report d'amplitude).
Symétriquement, une rechute sous 31E (MM50 et MM100) préfigurerait un épisode de correction.

Valeurs associées

APERAM
33,2600 EUR Euronext Amsterdam +4,20%
